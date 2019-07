POL-HST: Zeugenaufruf zu mehreren Sachbeschädigungen in Stralsund

Stralsund (ots) -



Die Kriminalpolizei in Stralsund ermittelt gegenwärtig in mehreren

Fällen von Sachbeschädigung durch Graffiti und sucht in diesem

Zusammenhang nach Zeugen bzw. neuen Hinweisen.



So wurden nach derzeitigem Stand der Ermittlungen in der Nacht vom

11.05.2019 zum 12.05.2019 mehrere Sachbeschädigungen durch den oder

die bislang unbekannten Tatverdächtigen im Gebiet der Stralsunder

Altstadt verübt. In den insgesamt zehn Fällen wurde blaue und rote

Sprühfarbe genutzt. Dabei wurden die Schriftzüge ´AZER´, ´PBC´, ´GS

Crew´ und ´ACAB´ verwendet. Betroffen waren dabei Objekte in den

Straßen Langenstraße, Jacobichorstraße, Badenstraße, Frankenwall,

Filterstraße, Blauturmstraße, Böttcherstraße und Frankenstraße. Der

Gesamtschaden beläuft sich gegenwärtig auf über 6.500 EUR.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der

Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise aus der

Bevölkerung. Wer kennt diese Tags? Zeugen, die Beobachtungen gemacht

haben und Angaben zu dem/den möglichen Tatverdächtigen machen können,

wenden sich bitte unter der Telefonnummer 03831/2890-0 an das

Polizeihauptrevier Stralsund, jede andere Polizeidienststelle oder

die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de .









