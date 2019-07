POL-HWI: Verkehrsunfall mit Flucht und hohem Sachschaden

Bad Kleinen (ots) - Am gestrigen Tage bekam die Polizeistation Bad

Kleinen einen Hinweis auf einen Verkehrsunfall auf der L 031,

zwischen Hoppenrade und der B 106, der sich bereits am 05. Juli

ereignet haben soll. Am Unfallort eingetroffen wurde festgestellt,

dass die Leitplanke im Kurvenbereich auf einer Länge von über 30

Metern stark beschädigt war. Offensichtlich war ein Kraftfahrzeug

dort mit der Schutzplanke kollidiert und hatte den Unfallort

verlassen, ohne die Polizei zu informieren. Im Zuge sich unmittelbar

anschließender Nachforschungen konnte ein Tatverdächtiger und ein

Pkw, der starke Beschädigungen im Front- und Seitenbereich aufwies,

ermittelt werden. Im weiteren Verlauf der Maßnahmen erfolgten die

Spurensicherung an dem verdächtigen Pkw und am Unfallort sowie die

Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen unerlaubten Entfernens

vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf ca. 40.000

Euro belaufen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde niemand

verletzt.



Die Kripo Wismar hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen,

die den Unfall beobachtet haben bzw. darauf zugekommen sind (Erste

Hilfe?). Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Wismar unter der

03841/203 0 entgegen.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell