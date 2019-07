POL-SN: Fusel-Diebe erwischt

Schwerin (ots) - Sie wollten so richtig abräumen, hatten aber

nicht den aufmerksamen Ladendetektiv auf dem Schirm.



Am gestrigen Nachmittag versuchten drei männliche Personen,

Alkohol im Wert von 366 Euro aus dem Real-Markt des

Sieben-Seen-Centers zu entwenden.



Der Detektiv beobachtete die Personen bei ihrer Tathandlung. Er

verständigte sofort die Polizei.



Die drei, wegen gleichartiger Delikte bereits bekannten Männer,

wurden gestellt und das Diebesgut sichergestellt. Die Kriminalpolizei

leitete ein Ermittlungsverfahren ein.









