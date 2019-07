POL-HWI: Parkscheinautomaten aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Boltenhagen (ots) - Gestern Morgen informierte ein Mitarbeiter des

Amtes Klützer Winkel die Polizei in Boltenhagen über mehrere

aufgebrochene Parkschein- und Strandkartenautomaten im Bereich der

Strandparkplätze entlang der Wohlenberger Wiek zwischen Wohlenberg

bis Zierow. Vor Ort verschafften sich die Polizeibeamten einen

Überblick und nahmen eine Strafanzeige wegen besonders schweren

Diebstahls auf. Zum Einsatz kam ebenfalls der Kriminaldauerdienst,

der die Tatortarbeit übernahm. Insgesamt wurden dort zehn Automaten

angegriffen und beschädigt. Der Stehl- und Sachschaden betrug mehrere

tausend Euro. Am Nachmittag des selben Tages wurden drei weitere

beschädigte Automaten im Stadtgebiet Boltenhagen festgestellt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die im Zeitraum 28. Juni bis 08. Juli relevante Beobachtungen

gemacht haben, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter 03881/7200

zu melden.









