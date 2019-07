POL-LWL: Matratze offenbar in Brand gesetzt

Lübtheen (ots) - In einem ehemaligen Schulgebäude in Lübtheen

haben unbekannte Täter am Montagabend eine Matratze offenbar in Brand

gesteckt. Dabei wurde auch der Fußboden des betreffenden Raumes im

Obergeschoss in Mitleidenschaft gezogen. Zwei Feuerwehren aus der

Region konnten den Brand schnell löschen, sodass nur verhältnismäßig

geringer Sachschaden entstand. Wer die Verursacher des Feuers waren,

ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensuche zum

Einsatz und ermittelt jetzt wegen Brandstiftung. Aufgrund der

vorgefundenen Spuren ist davon auszugehen, dass dieses seit Jahren

leerstehende Gebäude in der Jessenitzer Straße als Treffpunkt von

Personen genutzt wird. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich am Montag

kurz nach 18 Uhr ereignet hat, nimmt die Kriminalpolizei in Hagenow

(Tel. 03883/ 6310) entgegen.









