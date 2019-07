POL-NB: Kennzeichendiebstahl zu Erlangung neuer TÜV-Siegel

Wesenberg (ots) -



In der Nacht vom 06.07.2019 zum 07.07.2019 wurden im Stadtgebiet

von Wesenberg zehn hintere amtliche Kennzeichen von Fahrzeugen

entwendet. In einem Fall wurde ein Kennzeichen durch einen Zeugen

aufgefunden und an die Polizei übergeben. Dabei wurde festgestellt,

dass die TÜV-Plakette aus dem Kennzeichen mittels einer Blechschere

entfernt wurde. Die Polizei geht davon aus, dass bei den anderen

entwendeten Kennzeichen ebenfalls die TÜV-Plaketten herausgeschnitten

worden sind. Die Ermittlungen wegen Diebstahls, Urkundenfälschung und

Sachbeschädigung laufen.



Die Polizei bittet um Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu auffälligen

Personen- und/ oder Fahrzeugbewegungen gemacht haben oder

Auffälligkeiten bei einem neuen TÜV-Siegel mitbekommen, melden sich

bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258-224 oder unter

www.polizei.mvnet.de.









