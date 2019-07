POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Überfällen innerhalb kurzer Zeit in Rostock Schmarl

Rostock (ots) - Gleich zwei Überfälle hat es am heutigen

Montagvormittag im Rostocker Stadtteil Schmarl binnen kurzer Zeit

gegeben.



Erste Ermittlungen ergaben, dass zwei Tatverdächtige gegen 10:20

Uhr zunächst die Angestellten in einem Tabakgeschäft bedrohten und

die Herausgabe von Bargeld forderten. Nur wenige Minuten später wurde

die Polizei über einen weiteren Raubüberfall informiert. Unweit vom

ersten Tatort betraten wiederum zwei Männer einen Friseursalon und

sollen unter Vorhalt einer Waffe ebenfalls Bargeld gefordert haben.



Die umfangreichen kriminalpolizeilichen Maßnahmen dauern derzeit

an. Durch die zeitliche und räumliche Nähe kann ein Zusammenhang

zwischen den einzelnen Taten nicht ausgeschlossen werden. Ob zwei

junge Männer, die im Rahmen Fahndungsmaßnahmen festgestellt wurden,

für die Straftaten verantwortlich sind, ist Gegenstand der

Ermittlungen.









Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell