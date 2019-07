POL-NB: Zeugenhinweis führt zur vorläufigen Festnahme von Tätern auf frischer Tat in Neubrandenburg( Lks. MSE)

Neubrandenburg (ots) -



Ein 49-jähriger aufmerksamer Neubrandenburger beobachtete im

Katharinenviertel am frühen Abend gegen 18 Uhr zwei verdächtige

Personen, die sich am Unterboden von Fahrzeugen zu schaffen machten.

Die Beschreibung des Fahrzeuges der Täter war detailliert genug, dass

Einsatzkräfte des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg die Täter mit

ihrem PKW Audi A4 auf dem Weg in die Oststadt stellen und anhalten

konnten. Im Kofferraum des Fahrzeuges fanden die Beamten dann auch

das Diebesgut - die Vorschalldämpfer eines VW T4 und eines Fiat

Ducato. Die Fahrzeugteile wurden sichergestellt. Die Tatorte in der

Woldegkerstr. und Wilhelm-Külz-Str. wurden ermittelt und die Halter

der Fahrzeuge informiert.



Wegen des Verdachtes des Diebstahls im besonders schwerem Fall wurden

die 28- und 20-jährigen polnischen Tatverdächtigen vorläufig

festgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch den

Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Neubrandenburg

fortgeführt.



Im Auftrag

PHK Andreas Scholz

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg









