POL-HRO: Störung der Telefonanlage des Polizeireviers Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots) - Zurzeit ist die Telefonanlage des

Polizeireviers Grevesmühlen (LK Nordwestmecklenburg) gestört. Wir

bitten bis auf weiteres folgende Rufnummer zu wählen, um das

Polizeirevier in Grevesmühlen zu erreichen:



03881-2486



In Notfällen erreichen Sie die Polizei direkt über die Rufnummer

110.



Rainer Fricke, Polizeiführer vom Dienst









