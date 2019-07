POL-NB: Unbekannte Täter brechen Spendentruhe in der Kirche in 18569 Schaprode auf (LK V-R)

Bergen (ots) -



Am 07.07.2019 gegen 08:00 Uhr zeigte der Gemeindepfarrer der Gemeinde

Schaprode an, dass unbekannte Täter die Spendentruhe in der Kirche

aufgebrochen und aus dieser die ganzen Spendengelder entwendet haben.

Bei der Spendentruhe handelt es sich um eine 350 Jahre alte und

eisenbeschlagene Holztruhe. Diese war mit drei Vorhängeschlösser

gesichert. Die Vorhängeschlösser wurden entwendet und das Bargeld aus

der Truhe gestohlen. An der Kirche selber waren keine Einbruchsspuren

festzustellen. Die Kirche ist aber jeden Tag in der Zeit zwischen

08:00 Uhr und 20:00 Uhr für Jedermann geöffnet. Da die Truhe nicht

jeden Tag kontrolliert wird kann zum Tatzeitraum nur gesagt werden,

dass dieser zwischen dem 30.06.2019 und 07.07.2019 liegt.

Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Bergen unter der

Telefonnummer 03838-8100, in jeder anderen Polizeidienststelle oder

über die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de zu

melden.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell