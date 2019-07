POL-HRO: Unter Drogeneinfluss gegen Ampel gefahren

Rostock (ots) - Am 07.07.2019 um 08:00 Uhr kam es in der Rostocker

Südstadt zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person.



Der mit vier Personen besetzte Pkw Nissan befuhr die Satower

Straße in Richtung Südring. Höhe Einmündungsbereich Parkstraße verlor

der 24-jährige Fahrer in der Rechtskurve aus bislang unbekannter

Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW kam nach links von

der Fahrbahn ab, überfuhr eine Fußgängerampel und kam auf einem

Gehweg zum Stehen. Ein 20-jähriger Mitfahrer wurde durch das

Brandschutzrettungsamt mit Verdacht auf Schädelhirntrauma zur

weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Weitere Personen

kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.



Die durch den Unfall komplett zerstörte Ampel blockierte den Geh-

und Radweg. Durch Mitarbeiter der Rostocker Stadtwerke wurde die noch

stromführende Ampel demontiert.



Ein beim Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert

von 0,00 Promille. Durch die Beamten wurden jedoch eine Vielzahl

betäubungsmittelbedingter Ausfallerscheinungen festgestellt und eine

Blutprobenentnahme im Polizeirevier angeordnet. Der Führerschein

wurde einbehalten und ein Ermittlungsverfahren wegen

Straßenverkehrsgefährdung und Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.



Der nicht mehr fahrbereite PKW musste durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden. Am PKW entstand

wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca.

4.000 Euro geschätzt.



Im Auftrag



Maik Hensel

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

-Einsatzleitstelle-









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Busch Stefanie

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell