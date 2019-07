POL-NB: Mehrere Täter nach Ladendiebstahl in Neustrelitz gestellt

Neustrelitz (ots) -



Am 06.07.2019 gegen 15:50 Uhr informierten Zeugen das Polizeirevier

Neustrelitz telefonisch darüber, dass sich auf dem Parkplatz des

Aldi-Marktes in der Penzliner Straße in 17235 Neustrelitz eine

verdächtige Gruppe befindet. Dabei soll es sich um mehrere männliche

Personen handeln, welche mit einem PKW Renault auf den Parkplatz

gefahren sind. Diese gehen immer wieder in den Aldi-Markt und kaufen

Waren im Wert von wenigen Cent. Es besteht der Verdacht, dass die

Gruppe Diebstahlshandlungen im Aldi-Markt begeht und den Erwerb der

geringwertigen Waren nur zur Ablenkung benutzt. Beim Eintreffen der

eingesetzten Polizeibeamten wurden auf dem Parkplatz der PKW Renault

und eine der männlichen Personen festgestellt. Die anderen Personen

wurden in der Nähe des Aldi-Marktes festgestellt. Bei der

Besichtigung des PKW Renault wurden in diesem fast 100 Schachteln

Zigaretten festgestellt, für welche die Personen keine Kaufbelege

vorweisen konnte. Alle 4 Personen wurden vorläufig festgenommen. Bei

diesen handelt es sich um georgische Asylbewerber im Alter von 29,

30, 30 und 37 Jahren.

Gegen alle wurde Anzeige wegen Bandendiebstahls erstattet.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg









