POL-NB: Verkehrsunfall mit 4 Fahrzeugen und 3 Verletzten Personen auf der Insel Rügen, LK VR

Bergen / Rügen (ots) - Am 06.07.2019 gegen 15.25 Uhr kam es auf

der B 196, ca. 100m vor der Abfahrt Königstraße in Richtung Bergen

zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 60 jähriger Rüganer befuhr mit

seinem Toyota die B 196 aus Richtung Karow kommend in Richtung

Bergen. Ein 48jähriger Brandenburger mit einem PKW Opel und eine 29

jährige Rüganerin mit einem Renault fuhren hinter dem Toyota. Der 60

jährige Fahrer des Toyotas fuhr aus ungeklärter Ursache über den

Mittelstreifen und kollidierte dort mit einem PKW Audi A4 eines 47

jährigen Wittenburgers der aus Richtung Bergen kam. Auf Grund einer

Gefahrenbremsung des Opelfahrers fuhr die 29 jährige mit dem Renault

gegen das Heck des Opels. Durch die Kollision des Toyotas mit dem

Audi, stieß der Audi gegen den Opel. Durch diesen Zusammenstoß wurde

der Opel in den Straßengraben gedrückt. Bei dem Unfall wurde der 60

jährige Rüganer schwerverletzt und kam ins SANA Krankenhaus Bergen.

Zwei weitere Personen wurden leichtverletzt. Alle 4 Fahrzeuge waren

nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen geborgen.

Bei dem Unfall ist ein Gesamtschaden von ca. 45000,-EUR entstanden.

Die B 196 war für die Dauer der Unfallaufnahme, Rettung der Personen

und Bergung der Fahrzeuge für etwa 3 Stunden voll gesperrt.



Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









