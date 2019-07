LWSPA M-V: Ölteppich auf dem Rechliner Claassee

Waldeck/Waren (ots) - Am heutigen Nachmittag meldete ein Bürger

der Wasserschutzpolizei Waren einen Ölteppich auf dem Claassee. Die

Beamten der Wasserschutzpolizei stellten im vorderen Bereich des Sees

einen bunt gefärbten Film mit einer Ausdehnung von ca. 700 m² auf der

Wasseroberfläche fest. Die Feuerwehren Röbel und Rechlin dämmten die

Verschmutzung mit mehreren Ölsperren ein. Ursache der

Gewässerverunreinigung war ein nicht ordnungsgemäßer Tankvorgang an

einem Boot. Der übergelaufene Dieselkraftstoff lief ins Hafenbecken

der Marina. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gewässerverunreinigung

wurde gegen den Verursacher eingeleitet.









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle Robert Stahlberg

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Wasserschutzpolizeiinspektion Waren

Telefon: 03991/74730

Fax: 03991 / 7473-226

E-Mail: wspi-waren@lwspa-mv.de

www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/



Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell