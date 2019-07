POL-NB: Unbekannte Täter sprengen in Feldberg zwei Automaten auf

Neustrelitz (ots) -



In der Nacht vom 05.07.2019 zum 06.07.2019 griffen unbekannte Täter

mehrere Münzautomaten in Feldberg auf. So wurde in der Straße ´Alter

Landweg´ auf dem Gelände der TOTAL-Tankstelle der Münzautomat an der

Waschbox aufgesprengt. Und auf dem Parkplatz An der Fährer 1 wurde

ein Parkscheinautomat aufgesprengt. In beiden Fällen gelang es den

Tätern nicht an Geld zu gelangen. Der Sachschaden an den Automaten

wird auf ca. 5.000,-EUR beziffert.



Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben

werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Neustrelitz unter

der Telefonnummer 03981-258224, in jeder anderen Polizeidienststelle

oder über die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de

zu melden.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell