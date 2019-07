POL-NB: Mann springt von der Peenebrücke in Wolgast und löst damit einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte aus

Wolgast (ots) -



Am 06.07.2019 gegen 02:15 Uhr wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung

des Polizeirevieres Wolgast während der Streifenfahrt durch zwei

Zeuginnen angesprochen. Diese teilten ihnen mit, dass sie in der

Peenemünderstraße (B111) in 17438 Wolgast eine männliche Person dabei

beobachtet haben, wie diese von der Peenebrücke ins Wasser gesprungen

ist. Sie konnten ihn noch ein Stück schwimmen sehen, dann sei er auf

einmal verschwunden. Kurze Zeit später sei eine weitere männliche

Person an ihnen vorbeigegangen. Dieser habe im Vorbeigehen zu ihnen

gesagt, dass er jetzt ins Wasser geht und seinen Kumpel aus dem

Wasser holt. Beide Personen sind jetzt nicht mehr im Wasser zu sehen.

Da ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden konnten, wurden

unverzüglich weitere Einsatzkräfte der Polizei, wie auch von

Feuerwehr und Rettungsdienst zum Einsatzgebracht. Insgesamt waren 4

Funkstreifenwagen der Polizei mit 8 Polizeivollzugsbeamten, 30

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren mit 10 Einsatzfahrzeugen (aus

Wolgast, Hohendorf, Ückeritz und Sauzin), 10 Rettungssanitäter mit 4

Einsatzfahrzeugen und 2 Notärzte mit Notarztwagen im Einsatz. Es

begannen umfangreichen Suchmaßnahmen im Uferbereich und auf dem

Wasser der Peene. Nach ca. 1 Stunde meldeten sich zwei junge Männer

im Alter von 18 und 19 Jahren (aus Wolgast) bei der Polizei und gaben

an, dass sie die Beiden sind, welche durch die Einsatzkräfte gesucht

werden. Diese hatten die Suchmaßnahmen bemerkt, sich aber aus Angst

vor Repressalien nicht gleich zu erkennen gegeben. Die Suchmaßnahmen

wurden sofort eingestellt.

Während der Suchmaßnahmen wurde die B111 für ca. 1 Stunde voll

gesperrt.



