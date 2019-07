POL-HRO: LKW-Unfall mit erheblichem Sachschaden und einer leichtverletzten Person auf der BAB 24

BAB 24 - Wittenburg (ots) -



Am 05.07.2019 ereignete sich gegen 12:30 Uhr auf der Bundesautobahn

24 Richtungsfahrbahn Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Hagenow

und Wittenburg, ein Verkehrsunfall mit einem LKW-Gespann.



Nach ersten Erkenntnissen kam der alleinbeteiligte Fahrer des

Fahrzeuggespanns aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der

Fahrbahn ab. Dort überfuhr er eine Böschung, kollidierte mit mehreren

Bäumen und kam im angrenzenden Waldstück zum Stehen.



Der 55-jährige deutsche Fahrzeugführer wurde leichtverletzt in ein

naheliegendes Krankenhaus transportiert.



An dem Fahrzeuggespann entstand ein Sachschaden von ca. 110.000 EUR.

Die Bergung wird voraussichtlich bis zum Folgetag andauern und über

eine parallel zur Autobahn verlaufenden Gemeindestraße durchgeführt,

sodass es zu keiner Behinderung des Verkehrs auf der BAB 24 kommt.





