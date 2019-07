POL-NB: Küchenbrand - hoher Sachschaden (Landkreis Vorpommern-Rügen)

PR Sassnitz (ots) -



Am heutigen Tag, gegen 13:00 Uhr kam es zu einem Küchenbrand in einer

Wohnung eines Mehrfamilienhauses in 18609 Binz, Hans- Beimler-Straße.

Durch Zeugen wurde gemeldet,dass schwarzer Rauch aus einem Fenster zu

sehen ist.Nach ersten Ermittlungen hatte der 61jährige Mieter auf der

Herdplatte Öl erhitzt, welches in Flammen aufging. Das Feuer griff

anschließend auf die Küchenmöbel über. Die Wohnung ist derzeit nicht

bewohnbar.Durch die eingesetzte Feuerwehr wurde die Wohnung geöffnet

und der Brand bekämpft. Personen wurden nicht verletzt. Es mussten

auch keine weiteren Personen evakuiert werden. Der betroffene Mieter

kam danach bei Verwandten unter. Der Schaden wird vorerst auf 15.000

Euro geschätzt.





Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









