POL-HWI: Kennzeichendiebe in und um Wismar unterwegs

Wismar (ots) - In der Nacht vom 03. zum 04. Juli entwendeten

unbekannte Diebe an sieben unterschiedlichen Tatorten amtliche

Kennzeichen von Personenkraftwagen. Betroffen waren zwei Fahrzeuge in

Dorf Mecklenburg, zwei in Wismar und jeweils eines in den Ortschaften

Bobitz, Weitendorf sowie Tressow. Wir bitten Zeugen, die in diesem

Zusammenhang auffällige Personen-oder Fahrzeugbewegungen festgestellt

haben, sich mit dem Polizeihauptrevier Wismar unter der 03841/203 0

in Verbindung zu setzen.









Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell