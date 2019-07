POL-NB: Brand einer 10mx50m großen Scheune - Schaden 90.000EUR

Burg Stargard (ots) - Am 05.07.2019 gegen 06:15 Uhr wurde der

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg Qualm aus

einer Scheune in Loitz bei 17094 Burg Stargard gemeldet. Als die

Beamten des Polizeireviers Friedland vor Ort eintrafen, brannte ein

massives Stallgebäude mit einer Größe von 10mx50m. Die Freiwilligen

Feuerwehren aus Burg Stargard, Dewitz, Groß Nemerow und Rowa waren

zur Brandbekämpfung im Einsatz, wobei sie das Abbrennen des

Stallgebäudes nicht verhindern konnten. Somit wurde das gesamte

Stallgebäude vernichtet, zu welchem auch ein Bereich gehörte, welcher

als Schlaf- und Wohnräumlichkeit genutzt wurde. Der entstandene

Schaden wird auf ca. 90.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht

verletzt und waren auch zu keiner Zeit in Gefahr. Im Stall waren neun

Kaninchen, 21 Hühner und drei Katzen untergebracht. Lediglich die

Hühner konnten gerettet werden; die Kaninchen und Katzen haben das

Feuer nicht überlebt.



Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur

Spurensuche und -sicherung vor Ort. Nach derzeitigem Kenntnisstand

wird davon ausgegangen, dass ein genutzter Gaskocher die Ursache für

den Brand ist. Nach ersten Erkenntnissen soll es einen lauten Knall

gegeben haben, in deren Folge es angefangen hat zu brennen. Genaue

Einzelheiten werden im Rahmen der Ermittlungen geklärt. Die Beamten

haben eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.









