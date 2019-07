POL-NB: Sicherstellung von ca. 1.000 Schuss Fundmunition

Neuenkirchen/Friedland (ots) -



Am 04.Juli 2019 gegen 16:15 Uhr teilte ein besorgter Bürger der

Polizei mit, dass er in 17039 Neuenkirchen, Ortsteil Luisenhof

zahlreiche Patronen und Zündhütchen aufgefunden hat. Als die Beamten

des Polizeireviers Friedland vor Ort eintrafen, bestätigte sich der

Sachverhalt. In einem nahegelegenen Weiher wurden in Ufernähe

zahlreiche Patronen und Patronenhülsen diverser Kaliber und eine

Infanteriegranate aufgefunden. Durch die starke Trockenperiode kam in

den letzten Tagen immer mehr Munition zum Vorschein. Bei der

Fundmunition handelt es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um

Munition aus dem Zweiten Weltkrieg.



Auf Grund der großen Menge an Munition wurde der

Munitionsbergungsdienst verständigt, welcher um 19:15 Uhr vor Ort

eintraf. Im Uferbereich des Weihers und Teilen der Böschung konnten

ca. 1.000 Schuss Munition diverser Kaliber und eine Infanteriegranate

durch den Munitionsbergungsdienst sichergestellt werden.



Um 20:30 Uhr wurden die Räumungsmaßnahmen abgeschlossen und damit

auch der polizeiliche Einsatz beendet.









