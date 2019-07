POL-HWI: E-Scooter ohne Versicherung im Straßenverkehr festgestellt

Wismar (ots) - Gestern Morgen fiel einer

Streifenwagenwagenbesatzung des Polizeihauptreviers Wismar ein

E-Scooter auf dem Rad- und Fußweg der Rostocker Straße auf. Da sich

daran kein Versicherungskennzeichen befand, unterzogen die Beamten

den Fahrer und seinen Roller einer Verkehrskontrolle. Wie sich

herausstellte, bestand für den E-Roller keinen Versicherungsschutz.

Der 30-jährige Fahrer gab sich unwissend und teilte mit, dass sein

Roller ca. 20 km/h schnell wäre und dass er nichts von einer

Versicherungspflicht gewusst habe. Die Beamten untersagten ihm die

Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes

gegen das Plichtversicherungsgesetz ein.



Seit dem 15. Juni diesen Jahres ist der Betrieb von sogenannten

E-Scooter/Elektrorollern im Straßenverkehr erlaubt. Allerdings gelten

für die neuen Fortbewegungsmittel Vorschriften und Regeln, die es zu

beachten gilt. Sie müssen z. B. eine Allgemeine Betriebserlaubnis

(ABE) oder Einzelbetriebserlaubnis besitzen und bestimmte technische

Erfordernisse erfüllen. Darüber hinaus besteht die

Versicherungspflicht. Die entsprechenden Kennzeichen sind an der

Rückseite der Roller anzubringen.



Die Polizeiinspektion Wismar rät Verkehrsteilnehmern sich vor

Fahrtantritt mit den Fahrzeugen selbst und mit den gesetzlichen

Erfordernissen vertraut zu machen.









