POL-HWI: Diebstahl unbeaufsichtigter Wertsachen - Täter in Einkaufsmärkten erfolgreich

Wismar (ots) - In den vergangenen Wochen kam es insbesondere im

Stadtgebiet Wismars zu neun Diebstählen von Geldbörsen. Wie die

Geschädigten unabhängig voneinander aber dennoch übereinstimmend

schilderten, hatten sie ihre Handtaschen nur kurze Zeit unbeobachtet

beim Einkauf in unterschiedlichen Geschäften im Einkaufswagen

liegenlassen. Als sie dann später an der Kasse bezahlen wollten,

waren die Portmonees weg. Der letzte Diebstahl nach diesem Muster

ereignete sich am Vormittag des 02. Juli in einem Lebensmittelmarkt

in Wismar West. Neben einer Bargeldsumme im höheren zweistelligen

Bereich befanden sich im Portmonee der bestohlenen Frau auch

Personaldokumente.



Die Polizeiinspektion Wismar rät:



Lassen Sie Ihrer Tasche/Geldbörse nie unbeaufsichtigt. Tragen Sie

Wertsachen möglichst körpernah. Weitere Tipps zum Thema finden Sie

unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl-und-

einbruch/taschendiebstahl/tipps/









