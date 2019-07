POL-NB: Drei Verkehrsunfälle mit Verletzten innerhalb weniger Stunden auf Rügen, LK VR

Stralsund (ots) - Am Nachmittag des 03.07.2019 ereigneten sich auf

der Insel Rügen in der Ortschaft Binz und auf der B196 bei Karow

innerhalb von zwei Stunden insgesamt drei schwere Verkehrsunfälle.

Mehrere Personen wurden zum Teil schwer verletzt und mussten

anschließend in Krankenhäuser gefahren werden. So ereignete sich nach

gegenwärtigen Erkenntnissen gegen 13:45 Uhr ein Verkehrsunfall

zwischen zwei Pkw in der Ortsdurchfahrt in Binz. Im Bereich der

Bahnhofstraße Ecke Rabenstraße durchfuhr der Fahrer eines Pkw Opel

die Linkskurve und geriet aus bisher ungeklärter Ursache in den

Gegenverkehr, wo er mit einem Pkw Hyundai zusammenstieß. Durch den

Zusammenprall der beiden Fahrzeuge zogen sich insgesamt drei Insassen

Verletzungen zu. Dabei wurde eine Person schwer und zwei Insassen

leichtverletzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung der

Fahrzeuge sowie Reinigung der Straße, musste die Landesstraße 29 voll

gesperrt werden. Gegen 15:30 Uhr war die Sperrung aufgehoben und die

Fahrbahn wieder frei befahrbar. Der entstandene Sachschaden wird auf

20.000 Euro geschätzt. Nur 15 Minuten später, gegen 15:45 Uhr,

ereignete sich wenige hundert Meter weiter ein Verkehrsunfall

zwischen zwei Pkw. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen missachtete

offenbar der Fahrer eines Pkw, der aus dem Klünderberg auf die

Bahnhofstraße fahren wollte, die Vorfahrt eines Pkw Dacia. In der

Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch die

Dacia-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und der Pkw

anschließend auf die Seite kippte. Dadurch wurde die Fahrerin im

Dacia eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte befreit werden. Die

polizeilichen Maßnahmen, insbesondere die Befragungen von Zeugen vor

Ort, dauern gegenwärtig noch an. Die Straße musste hier ebenso voll

gesperrt werden. Die Vollsperrung dauert gegenwärtig noch an,

insbesondere zur Bergung der Fahrzeuge. Der Gesamtsachschaden wird

zurzeit auf 15.000 Euro geschätzt. Auf der Bundesstraße 196 kam es

währenddessen zu einer Kollision zwischen einem Pkw VW und einem Lkw.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen geriet der von der Insel Rügen

stammende Pkw-Fahrer, gegen 15:00 Uhr, kurz hinter dem Kreisverkehr

bei Karow auf die Gegenfahrbahn eines Lkw, der aus Richtung Zirkow

kam. Durch den Zusammenstoß wurde der Rüganer in seinem Pkw

eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit einem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Bundesstraße

196 musste in diesem Bereich voll gesperrt werden. Gegenwärtig dauern

die polizeilichen Maßnahmen auch hier noch an. Weitere Informationen,

insbesondere zu den beteiligten Insassen der jeweiligen Fahrzeuge,

liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor und werden

nachberichtet.



