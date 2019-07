POL-NB: Abschlussmeldung zum Einsatz Fusion

Neubrandenburg (ots) - Hiermit möchten wir unser Fazit zum Einsatz

anlässlich des Fusion Festivals 2019 ziehen:



Am Sonntag überschattete ein trauriges Ereignis das gesamte

Festival, was die insgesamt positive Bilanz der Polizei erheblich

trübt. Der mobilen Wache wurde der Tod eines nur 28 Jahre alten

Mannes gemeldet, der kurz zuvor leblos in seinem Zelt gefunden worden

ist. Wie zwischen Veranstalter und Polizei vereinbart, nahmen

Kriminalbeamte sofort die in solchen Fällen erforderlichen

todesermittelnden Maßnahmen auf. Wir informierten die Angehörigen des

Mannes, während die mitreisenden Freunde durch Sanitäter und den

Veranstalter betreut wurden. Zur Todesursache des Mainzers können

derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Obduktionsergebnisse wurden

der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg heute bekannt gegeben. Demnach

wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen. Ob und in welcher Form

Substanzen todesursächlich sein könnten, ist der toxikologischen

Untersuchung vorbehalten, deren Ergebnis wohl erst in einigen Wochen

vorliegt.



Während des gesamten Einsatzes gab eine sehr gute Kooperation

zwischen uns und dem Veranstalter, die wir als zukunftsträchtig

erachten. Der mit ihm gefundene Kompromiss hat sich bewährt. Wir

haben täglich eine gemeinsame Lagebesprechung durchgeführt und uns

gegenseitig auf den Stand gebracht. Diese Besprechung war ein enger,

offener und umfassender Informationsaustausch aller Beteiligten.



Für jeden vor Ort waren wir ohne lange Wege als Ansprechpartner

präsent. Die mobile Wache hat neben dem tragischen Todesfall

insgesamt sieben Strafanzeigen aufgenommen (vier Eigentumsdelikte,

eine Körperverletzung, zwei Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz). Darüber hinaus nahmen die Beamten einen

Wildunfall auf und Fundsachen entgegen. Teilnehmer des Festivals

kamen mit ihren Kindern, um die Wache zu besuchen und die Kleinen

konnten in die Einsatzfahrzeuge klettern. Wir sehen die mobile Wache

mit ihrem Angebot als angenommen an.



Im gesamten Einsatz nahmen die Beamten etwa 380 Straf- und

Ordnungswidrigkeitsanzeigen auf. Darunter befanden sich knapp 200

Strafanzeigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz und etwa 150 Anzeigen gemäß §24a StVG (Führen

eines Kraftfahrzeuges unter berauschenden Mitteln). Die bei den

Kontrollen festgestellten Nationalitäten zeigten deutlich, dass sich

das Festival weltweit großer Beliebtheit erfreut. Die Betroffenen

stammten aus insgesamt 21 verschiedenen Nationen, von Australien,

über Brasilien, Irland bis nach Nigeria. Oft waren die

Englischkenntnisse der Kollegen gefragt.



Den insgesamt größten Kräfteansatz hatten wir zu Spitzenzeiten am

Freitag mit etwa 290 und am Montag mit etwas weniger Beamten und

Angestellten im Einsatz.



Wir sind mit dem Einsatzverlauf, der Zusammenarbeit mit dem

Veranstalter, dessen Sicherheitsdienst und allen anderen beteiligten

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (z.B. Landkreis MSE, Amt

Röbel-Müritz, DRK, THW usw.) sehr zufrieden. Es herrschte eine

fortsetzungswürdige vertrauensvolle Kommunikation.



Am Sonntag kam es in Lübtheen im Landkreis Ludwigslust-Parchim zum

größten Waldbrand in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns. Am Abend

rief der Landrat den Katastrophenfall aus. Inzwischen brennen etwa

600 ha eines munitionsbelasteten Walgebietes und mehrere Ortschaften

mussten evakuiert werden.



Angesichts dieser Gefährdung für die Bevölkerung entschloss sich

der Polizeiführer den Einsatz ´Fusion´, welcher zu diesem Zeitpunkt

fast ausschließlich aus verkehrspräventiven Maßnahmen bestand, zu

beenden und stellte alle Kräfte für den Einsatz im Katastrophengebiet

frei.









