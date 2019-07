POL-GÜ: Brand im Stallanbau eines Wohnhauses

Elmenhorst (ots) - Am Mittwoch gegen 11:40 Uhr wurde der Polizei

ein Brand im Elmenhorster Strandweg gemeldet.



Als die Beamten den Ort erreichten, stellten sie fest, dass das

Feuer in einem als Stall genutzten Anbaus des betroffenen Grundstücks

ausgebrochen war. Informationen, wonach es Explosionen am Brandort

gegeben haben soll, bestätigten sich nicht. Die betreffenden

Geräusche wurden wohl durch die Verbrennung der im Anbau gelagerten

Reifen verursacht. Nach Löschung des Brandes durch die örtliche

Feuerwehr und erster Besichtigung des Brandbereiches ist es sehr

wahrscheinlich, dass das Feuer im Bereich einer Kochstelle

ausgebrochen ist.



Der Eigentümer wurde mit Verdacht einer leichten Rauchvergiftung

zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An der Scheune entstand

Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.









