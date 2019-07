POL-NB: Diebstahl von Bargeld aus Patientenzimmer

Neustrelitz (ots) - Am Nachmittag des 02.07.2019 ist es im

Neustrelitzer Krankenhaus in der Penzliner Straße zu Diebstählen von

Bargeld aus drei Patientenzimmern gekommen. Nach derzeitigem

Kenntnisstand hat sich in der Zeit von 14:55-15:20 Uhr eine bislang

unbekannte männliche Person in mehrere Patientenzimmer auf zwei

Stationen begeben, um Bargeld zu entwenden. Wenn sich Patienten in

diesem Zimmer aufhielten, haben sich die Personen erschrocken, so

dass der Unbekannte das Zimmer sofort wieder verlassen hat. Aus drei

Zimmern, in welchen sich keine Personen aufgehalten haben, hat der

Tatverdächtige Bargeld und Geldbörsen entwendet. Dabei wurde Bargeld

in Höhe von insgesamt 150 Euro entwendet.



Der Tatverdächtige konnte durch die Zeugen wie folgt beschrieben

werden: ca. 25-30 Jahre alt, ca. 1,75-1,85 m groß, sehr schlank,

südländischer gepflegter Typ, schwarze gewellte kurze Haare, hat eine

Jeanshose und ein helles Oberteil getragen und führte eine blaue

(vermutlich Niveadose) bei sich.



Ca. eine Stunde später wurde in einem Mülleimer des Krankenhauses

eine Geldbörse gefunden, aus welcher ´nur´ das Bargeld entnommen

wurde. Die EC-Karte und alle anderen persönlichen Dinge wurden in der

Geldbörse belassen. Die Geldbörse wurde als Spurenträger

sichergestellt.



In der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz wurde eine

Strafanzeige wegen Diebstahls aufgenommen. Dazu werden Zeugen

gesucht. Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Wer kann

sachdienliche Hinweise zu den Diebstahlsdelikten geben? Bitte bei der

Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224 oder unter

www.polizei.mvnet.de melden.









