LWSPA M-V: Schiffsführer ohne gültiges Patent gestoppt

Waldeck (ots) - Am 02.07.2019 um 13:00 Uhr wurde das

schweizerische Fahrgastschiff ´Katharina von Bora´ im Hafen von

Wolgast durch Beamte der dortigen Wasserschutzpolizeiinspektion

kontrolliert. Während der Kontrolle der beiden tschechischen Kapitäne

viel auf, dass diese zwar im Besitz des Patentes für

Binnenschifffahrtsstraßen, nicht aber für in diesem Bereich

erforderliche Patente für Seeschifffahrtstraßen verfügen. Von den

Schiffsführern wurde jeweils eine Sicherheitsleistung von 278 EUR

eingenommen. Die Weiterfahrt wurde durch zwei neue Kapitäne mit den

erforderlichen Patenten fortgesetzt.









