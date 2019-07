POL-HRO: Brand auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma in Rostock

Rostock (ots) - Am Dienstag, den 02.07.2019, wurde kurz vor

Mitternacht von aufmerksamen Bürgern ein Brand in Rostock-Schmarl

mitgeteilt.



Auf dem Gelände der Entsorgungsfirma ALBA Metall Nord GmbH,

konnten die eingesetzten Beamten und Kameraden der Feuerwehr den

Brand von Recyclingmaterial feststellen. Auf einer 30 x 30m großen

Abfallhalde, welche zum größten Teil aus geschredderten Altmetall und

Holzabfällen bestand, kam es zu einem Feuer, welches durch die

Rostocker Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Insgesamt waren 50 Kameraden im Einsatz. Der Löscheinsatz dauerte ca.

4 Stunden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung kam es zu

Geruchsbelästigungen bis nach Brinckmansdorf. Gefahren für die

Bevölkerung oder die Umwelt durch Rauchgase oder ablaufendes

Löschwasser bestanden nach Einschätzung des Brandschutzrettungsamtes

nicht.



Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde

der Kriminaldauerdienst hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.



Eine Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden; verletzt

wurden keine Personen.



