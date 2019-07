POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach 71-jähriger Urlauberin aus Thüringen

Sassnitz (ots) -



Die Sassnitzer Polizei bittet dringend um Mithilfe bei der Suche nach

der 77-jährigen Urlauberin aus Thüringen, Frau Rosemarie Leisner.



Frau Leisner verschwand am 02.07.2019, gegen 17:00 Uhr, am

Strandabgang Möwenort von Bakenberg bei Dranske in Richtung Kreptitz.

Sie ist stark demenzkrank und orientierungslos.



Personenbeschreibung:

- 1,72 m groß

- schlanke Statur

- dunkelbraune kurze glatte Haare

- trägt eine Brille mit dunklem Gestell

- hellgrüne Windjacke

- lange hellblaue Jeans

- graue Stoffschuhe



Die Polizei bittet dringend um Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche

nach der vermissten Rentnerin.

Wer hat Rosemarie Leisner seit ihrem Verschwinden gesehen bzw. kann

Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen?



Hinweise nimmt die Polizei in Sassnitz unter Tel. 038392-3070 oder

jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter

www.polizei.mvnet.de entgegen.



