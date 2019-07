POL-HST: Reisende ausländische Handwerker offenbar weiter aktiv - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Stralsund (ots) - Bereits am 05.06.2019 berichtete die

Polizeiinspektion Stralsund über ausländische Handwerker, die in

betrügerischer Absicht im Bereich Groß Kordshagen einem 71-Jährigen

aufs Dach stiegen. Die drei rumänischen Bauarbeiter einer polnischen

Firma (im Alter zwischen 25 bis 37 Jahren) verlangten nach Abschluss

ihrer Reparaturarbeiten fast den zehnfachen Preis. Der Senior

verständigte daraufhin die Polizei und erstattete Strafanzeige.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4289394



Wie der Polizei in Stralsund am gestrigen Nachmittag, dem

01.07.2019, bekannt wurde, sollen ausländische Handwerker, dem

Anschein nach Rumänen, gegenüber Anwohnern in der Straße Am

Wiesenmoorweg derartige Dachdeckerarbeiten angeboten haben. Die

Hinweisgeberin ging auf dieses Angebot nicht ein und verständigte die

Polizei. Es ist in diesem Fall nicht auszuschließen, dass es sich um

die Gruppe Handwerker handelte, die im Bereich Groß Kordshagen ihr

Unwesen trieb.



In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmal eindringlich vor

der Betrugsmasche von sogenannten ´Dachhaien´:



- Seien Sie stets skeptisch, wenn Handwerker unangekündigt vor

Ihrer Haustür stehen! Seriöse Firmen kommen nicht unangemeldet

vorbei.



- Lassen Sie sich nicht von angeblichen Sonderangeboten oder

Schnäppchen überrumpeln und ggf. unter Druck setzen!



- Unterschreiben Sie keinen Vertrag an der Haustür!



- Informieren Sie sich ggf. im Internet oder bei der

Handwerkskammer/Innung über die Handwerkerfirma!



- Zahlen Sie nicht im Voraus!



- Lassen Sie die Handwerker auf keinen Fall sofort mit den

Arbeiten beginnen!



- Holen Sie sich bei notwendigen Arbeiten am besten mehrere

Angebote ein und vergleichen diese!









