POL-HWI: Motorschaden vielleicht - Anzeige wegen Fahrens unter Drogen ist sicher

Metelsdorf (ots) - Gestern Nacht, 23:45 Uhr, wurden Beamte des

Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf auf ein

Pannenfahrzeug auf der A 20 (FR Rostock) bei Upahl aufmerksam. Im

Verlauf der anschließenden Verkehrskontrolle des 39-jährigen Fahrers,

der in der Vergangenheit bereits mehrfach im Zusammenhang mit

Betäubungsmitteln aufgefallen war, führten die Beamten einen

Drogentest durch. Das Ergebnis war positiv und ließ auf einen

vorangegangenen Konsum von Kokain schließen. Die Polizisten ordneten

eine Blutprobenentnahme an. Neben einem wahrscheinlichen Motorschaden

muss der Fahrer nun auch mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen

Verstoßes gegen die 0,5 Promillegrenze (berauschende Mittel) rechnen.

Die zuständige Führerscheinstelle wurde über den Sachverhalt in

Kenntnis gesetzt.









