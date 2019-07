LKA-MV: Zweite Veranstaltung der landesweiten Fahrradaktion ´Sicher im Sattel´ am 10.07. in Ahlbeck

Rampe (ots) - Nach der erfolgreichen Eröffnungsveranstaltung in

Kirchdorf auf der Insel Poel findet am 10.07.2019 der zweite

Aktionstag der landesweiten Fahrradaktion ´Sicher im Sattel´ im

Ostseebad Ahlbeck statt. Im Mittelpunkt steht auch dieses Mal wieder

die Sicherheit rund ums Fahrrad: Neben kostenlosen Fahrradcodierungen

werden unterschiedliche Informationsstände zur Sicherheit im

Straßenverkehr und zum Schutz vor Diebstahl angeboten.



Alle Bürgerinnen und Bürgern, Gäste unseres Landes sowie

Medienvertreter, mit und ohne Fahrrad, sind sehr herzlich eingeladen,

an der Veranstaltung von 10:00 bis 15:00 Uhr teilzunehmen.



Ort: Platz an der Konzertmuschel, Dünenstraße 45, 17419 Ahlbeck



Rahmenprogramm: · zwei Teams zur kostenlosen Fahrradcodierung

(Landesbereitschaftspolizeiamt M-V, örtliche VW Ribnitz-Damgarten)



· Informationsstand Fahrradsicherheit / Gewinnspiel / LKA M-V /

Provinzial Nord Brandkasse



· Bundespolizei mit einem Informationsstand und Präsentation

´Crash Anhänger´



· Informationsstand des deutsch-polnischen Gemeinschaftsprojektes

´Sicherheit im Nachbarland´



· Einstellungsberater der FHöVPR Güstrow



· örtliche Verkehrswacht Usedom-Peene und örtliche Verkehrswacht

Neustrelitz mit Kinderfahrradparcours sowie Reaktionstestgerät und

Verkehrssimulator



· Präsentation Seh-Test-Mobil Augenoptiker Fielmann



Moderation: Hartmut Kühl, Polizeirevier Barth









