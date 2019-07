POL-HRO: 13-jähriger Rostocker aufgegriffen - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Rostock (ots) - Der seit dem 28.06.2019 vermisste Junge aus

Rostock ist wieder da. Der 13-Jährige ist heute Nacht aufgegriffen

worden. Der Junge ist unversehrt, Anhaltspunkte für eine Straftat im

Zusammenhang mit seinem Verschwinden liegen nicht vor. Er wurde an

seine Eltern übergeben.



Wir bitten, die Öffentlichkeitsfahndung einschließlich des Bildes

zu löschen. Die Rostocker Polizei bedankt sich für die Unterstützung.









