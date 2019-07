POL-ANK: Diebstahl eines Zigarettenautomaten in Daberkow

Anklam (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen

Wochenende (28.06. bis 30.06.2019) einen Zigarettenautomaten in der

Dorfstraße in Daberkow gestohlen. Nach Informationen der Polizei

wurde der Automat aus dem Boden gerissen und komplett entwendet. Der

Gesamtschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet

um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat im genannten Tatzeitraum

etwas Auffälliges bemerkt oder kann Hinweise zu den Tätern geben?

Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Anklam unter

03971 251-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu

wenden.









