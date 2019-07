POL-GÜ: 45jähriger Mann vermisst

Bad Doberan (ots) -



Seit dem 29.06.2019 wird der 45jährige



Camillo Danzmann, aus Danneborth



vermisst. Er leidet unter Depressionen und ist seit dem 29.06.19

nicht wieder in seine Wohnung zurückgekehrt oder hat sonst Kontakt zu

Angehörigen gehabt. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei, bei der

auch Fährtenhunde zum Einsatz kamen, führten bislang nicht zum

Erfolg.



Bekleidung:

- grüne oder blaue kurze Hose

- helles Shirt

- grüne Turnschuhe



Personenbeschreibung:

- ca.1,76m

- schlank

- gut gebräunt

- braune Augen

- Berliner Dialekt

- kein Bart

- Glatze

- Ohrringe



Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Kripo in Bad Doberan unter

der Telefonnummer 038203-560 entgegen.









