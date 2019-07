POL-HRO: Betrunken und ohne Fahrerlaubnis - 31-Jährigen nach Unfallflucht gestellt

Rostock (ots) - Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein fuhr

ein 31-Jähriger am vergangenen Freitagabend mit seinem nicht

versicherten und nicht zugelassenen VW Passat gegen einen parkenden

Pkw Mazda.



Der Rostocker hatte gegen 20:40 Uhr im Bereich des Fähranlegers /

Am Kabutzenhof den Mazda beim Ausparken touchiert und flüchtete

zunächst vom Unfallort. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und

informierten umgehend die Polizei.



Vor Ort konnten die Beamten den 31-Jährigen stellen. Der Grund für

seine Flucht war auch schnell klar. Neben einem Atemalkoholwert von

1,01 Promille hatte er keine Fahrerlaubnis und der VW Passat war

weder versichert noch für den Straßenverkehr zugelassen. Der VW

Passat wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt und

entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.









