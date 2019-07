POL-SN: Mann leblos aus dem Schweriner See geborgen

Schwerin (ots) - Rettungskräfte wurden heute Morgen, gegen 08.45

Uhr zum Zippendorfer Strand gerufen.



Passanten hatten beobachtet, dass ein Badegast plötzlich

verschwunden war.



Eine 63-jährige Frau ging daraufhin ins Wasser, um nach der Person

zu suchen. Zusammen mit einem weiteren Helfer wurde ein Mann im

leblosen Zustand gefunden und sofort an Land gebracht.



Trotz der durchgeführten Reanimationsmaßnahmen kam die Hilfe für

den 28-jährigen Mann, der in Schwerin gemeldet ist, zu spät. Die

Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.









