POL-LWL: Waldbrand in Lübtheen - starke Rauchentwicklung

Lübtheen (ots) - Der Waldbrand in der Nähe von Lübtheen breitet

sich weiter aus. Aktuell mussten bereits ca. 650 Anwohner und etwa

100 Kinder von einem Ferienheim evakuiert werden. Eine ortsansässige

Firma musste ihre Produktion einstellen. Zur Stunde findet eine

Pressekonferenz in Lübtheen statt. Anwesend sind unter Anderem der

Innenminister Lorenz Caffier, der Landwirtschaftsminister Till

Backhaus und der Landrat Stefan Sternberg. Laut Innenminister Lorenz

Caffier könnte es sich bei der Brandursache möglicherweise um

Brandstiftung handeln, da bereits mehrere Brandstellen festgestellt

wurden. Der Landwirtschaftsminister Till Backhaus bezeichnete den

Brand als den größten Waldbrand in der Geschichte

Mecklenburg-Vorpommerns.



Aktuell ist auch ein Löschpanzer vor dem

Munitionszerlegungsbetrieb im Einsatz. Momentan befinden sich etwa 70

Polizisten im Einsatzraum und unterstützen den Einsatz der

Löschkräfte tatkräftig.



Aufgrund der sehr starken Rauchentwicklung werden alle Bewohner in

den Regionen mit Rauchbelastung dazu aufgefordert alle Fenster und

Türen bis auf weiteres geschlossen zu halten!



Medienvertreter werden gebeten sich vor Ort an die mobile

Pressestelle der Polizei (0172/1529726) zu wenden.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Julia Staude

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell