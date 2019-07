POL-HRO: Raubüberfall aufgeklärt

Rostock (ots) - Ein Raub, der 06.06.2019 um 19:53 Uhr in

Warnemünde im Stephan-Jantzen-Park verübt wurde, ist aufgeklärt.

Einer 68-jährigen Dame wurde durch einen vermummten Fahrradfahrer die

Handtasche entwendet. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend mit

der Handtasche und wurde durch eine Zeugin verfolgt. Es gelang ihm

jedoch unerkannt zu entkommen, wobei er die Handtasche auf der Flucht

wegwarf.



Diese konnte gefunden und der Geschädigten wieder übergeben

werden, sodass kein finanzieller Schaden entstand. Die 68-Jährige

wurde bei dem Raubüberfall glücklicherweise nicht verletzt. Häufig

überwiegen jedoch die psychischen Folgen einer solchen Straftat,

unten denen die Opfer meistens lange leiden.



Durch umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen konnte ein

21-Jähriger der Tat überführt werden. Der Rostocker ist bereits in

der Vergangenheit mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich in

Erscheinung getreten.









Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell