POL-NB: Brand eines Mähdreschers bei Schmoldow (LK Vorpommern-Greifswald)

Wolgast (ots) -



Am 30.06.2019, gegen 18:50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem

Brand auf einem Acker zwischen Schmoldow und Bandelin gerufen.

Während der Drescharbeiten geriet ein Mähdrescher der Marke New

Holland aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Der Maschinist

konnte die Fahrerkabine rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt.

Die 33 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Dargezin, Owstin,

Lüssow, Bandelin und Gützkow waren schnell vor Ort und begannen

sofort mit der Brandbekämpfung. Sie konnten jedoch nicht verhindern,

dass der Mähdrescher komplett ausbrannte.

Um ein Übergreifen der Flammen auf das reife Getreide zu verhindern,

grubberte der Landwirt sofort die Ackerfläche um den Brandort herum.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 350.000 Euro geschätzt.



Im Auftrag

Holger Bahls

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









