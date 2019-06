POL-NB: Trauriges Ereignis auf dem Fusion Gelände

Neubrandenburg (ots) - Am heutigen Vormittag (30.06.19) wurde der

mobilen Wache der Fusion durch den leitenden Arzt des

Festivalgeländes mitgeteilt, dass in einem Zelt auf dem Gelände ein

lebloser Mann aufgefunden wurde.



Eingesetzte Rettungskräfte und ein Notarzt hatten leider nur noch

den Tod eines 28-jährigen Mannes aus Mainz feststellen können.



Kriminalbeamte des Polizeieinsatzes anlässlich der Fusion kamen

zum Einsatz. Es wurde, wie in derartigen Fällen üblich, ein

Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Zur Todesursache können

derzeit keine Angaben gemacht werden. Es gibt keine Hinweise auf

Fremdverschulden.



Die anwesenden Freunde des 28-Jährigen wurden durch den

Sanitätsdienst des Veranstalters psychologisch betreut.









