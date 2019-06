POL-NB: Brand eines Schrottplatzes bei Stralsund

Stralsund (ots) -



Wie wir bereits mitteilten, ist es am heutigen Vormittag, gegen

09:50 Uhr in der Ortschaft Duvendiek (bei Niepars) zu einem Großbrand

gekommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4310654).



Der Landkreis Vorpommern-Rügen setzte über 160 Rettungskräfte und

Feuerwehrleute ein.



Auf einem Schrottplatz brannten etwa 400 aufgestapelte

Fahrzeugwracks auf einer Fläche von etwa 200 x 200 Metern. Diese

waren frei von Betriebsstoffen. Dennoch stieg eine schwarze

Rauchwolke hoch und war sogar aus Stralsund und von der Insel Rügen

zu sehen. Ein angrenzendes Feld konnte durch die Feuerwehren schnell

gelöscht und ein Ausbreiten des Brandes verhindert werden.



Schwere Bergetechnik (Bagger) unterstützte die Feuerwehrleute,

indem die Stapel der Fahrzeuge auseinander gerissen wurden. Die

Polizei befand sich mit zwei Funkstreifenwagenbesatzungen und dem

Kriminaldauerdienst vor Ort. Momentan wird von einer Selbstentzündung

ausgegangen, es herrschten etwa 36 Grad Celsius bei Brandausbruch. Es

entstand ein Schaden von etwa 24.000 EUR.



Auf dem Weg zum Brandort kam ein Fahrzeug der Freiwilligen

Feuerwehr Sanitz von der Straße ab. Das Fahrzeug schaukelte sich auf

und kippte auf die Seite. Der Beifahrer des Löschfahrzeuges wurde

durch Glassplitter verletzt. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt. Den

Schaden können wir derzeit nicht beziffern.



Der Löscheinsatz und die Brandwache werden noch einige Stunden

andauern. Danke an alle Feuerwehrleute für ihren Einsatz!









