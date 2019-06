POL-NB: Erstmeldung - Brand eines Schrottplatzes bei Stralsund

Stralsund (ots) - Vor wenigen Minuten ging in der

Einsatzleitstelle der Polizei die Meldung über den Brand mehrerer

Fahrzeuge in der Ortschaft Duvendiek (bei Niepars) ein.



Die eintreffenden Kräfte bestätigten den Sachverhalt. Es wurde

festgestellt, dass ein Schrottplatz brennt. Das Feuer griff bereits

auf ein angrenzendes Feld über. Durch die zahlreichenden brennenden

Wracks und Reifen auf dem Schrottplatz entwickelte sich eine starke

Rauchentwicklung, sodass auch Anrufer aus Stralsund das Feuer

meldeten.



In der Ortschaft befindet sich ein Campingplatz, der aktuell

jedoch nicht gefährdet ist. Der Rauch zieht in die entgegengesetzte

Richtung.



Derzeit zieht der schwarze Rauch in Richtung Nordosten, sodass die

Ortschaften Altenpleen und Prohn betroffen sind. Schließen Sie bitte

die Fenster.



Momentan sind alle Feuerwehren aus der Umgebung auf dem Weg zum

Einsatzort. Bitte halten Sie die Rettungswege frei.



Wir bitten Sie auch, sich nicht zum Ereignisort zu begeben. Der

Rauch ist gesundheitsschädlich. Bitte behindern Sie keine

Löscharbeiten!



Wir berichten nach.









Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell