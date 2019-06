POL-NB: Nachmeldung zu den Pressemitteilungen: Polizeieinsatz mit Warnschussabgabe in Malchin

Malchin (ots) - Am 28.06.2019 gegen 19:55 Uhr kam es in Malchin zu

einem polizeilichen Einsatz aufgrund einer randalierenden Person. Im

Rahmen dieses Einsatzes wurde ein 61-jähriger Mann tot aufgefunden.

Dazu wurde bereits in den Pressemitteilungen vom 29.06.2019 04:52 Uhr

und 29.06.2019 16:08 Uhr berichtet.



Gegen den 39-jährigen Tatverdächtigen und seinen 16 Jahre alten

Sohn wurde inzwischen auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Neubrandenburg durch das zuständige Amtsgericht Haftbefehl wegen des

Verdachts des gemeinschaftlichen Totschlags und wegen Widerstands

gegen Vollstreckungsbeamte erlassen. Die beiden Personen wurden in

Justizvollzugsanstalten des Landes untergebracht. Die Ermittlungen

zum genaueren Tathergang dauern derzeit noch an. Weitere Anfragen zum

Sachverhalt können ab Montag, dem 01.07.2019, an die Pressestelle der

zuständigen Staatsanwaltschaft Neubrandenburg gerichtet werden.









