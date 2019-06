POL-HRO: Motorradunfall mit zwei schwer verletzten Personen auf der BAB 24

Rostock (ots) -



Am 29.06.2019 ereignete sich gegen 09:25 Uhr auf der Bundesautobahn

24 Richtungsfahrbahn Berlin, zwischen den Anschlussstellen Zarrentin

und Wittenburg ein folgenschwerer Unfall eines Motorrades.



Nach ersten Erkenntnissen verrutschte ein Teil der geladenen

Gepäckstücke und verfing sich im Hinterrad und der Antriebskette.

Infolgedessen verlor der 57-jähre dänische Fahrzeugführer die

Kontrolle über sein Motorrad, sodass es zum Sturz kam. Sowohl der

Fahrzeugführer, als auch seine 57-jährige Mitfahrerin wurden schwer,

jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Am Motorrad entstand ein

geschätzter Sachschaden von 4.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr

fahrbereit.



Neben den Kameraden der umliegenden freiwilligen Feuerwehren kamen

auch zahlreiche Rettungskräfte und zwei Rettungshubschrauber zum

Einsatz.



Zur Durchführung der Rettungs- und Bergemaßnahmen musste die

Richtungsfahrbahn Berlin für ca. 3 Stunden voll gesperrt werden.



Das Kriminalkommissariat Ludwigslust übernimmt das weitere

Ermittlungsverfahren.





Im Auftrag



Yves Massenthe

Polizeikommissar

Polizeiinpektion Ludwigslust

- Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Stolpe -









