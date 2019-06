POL-NB: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt (LK Vorpommern-Rügen)

Grimmen (ots) -



Am 29.06.2019 gegen 13:00 Uhr befuhr eine Gruppe mit mehreren

Motorrädern die Kreisstraße 9 aus Richtung Langsdorf kommend in

Richtung Breesen. Drei Motorräder hielten an, um am Abzweig nach

Eichenthal nach links abzubiegen. Ein 44-Jähriger aus dieser Gruppe

übersah dies und fuhr auf die stehenden Motorräder auf. Durch den

Sturz verletzte der aus der Region stammende Fahrer sich schwer

(nicht lebensbedrohlich) und wurde durch Rettungskräfte in das

Stralsunder Klinikum gebracht.

Zwei Motorräder waren nicht fahrbereit und mussten durch einen

Abschleppdienst geborgen werden.

Es ist Sachschaden in Höhe von ca. 4000 EUR entstanden.



Im Auftrag



Stefan Neumann

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell