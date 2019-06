POL-NB: Drei Verletzte bei Unfall auf der B110 (LK Vorpommern-Greifswald)

Wolgast (ots) -



Am 29.06.2019 gegen 10:55 Uhr ereignete sich auf der B110, ca. 1 km

vor der zur Insel Usedom führenden Zecheriner Brücke ein

Verkehrsunfall.

Der 29-jährige Fahrer eines PKW Skoda musste sein Fahrzeug

verkehrsbedingt abbremsen, der nachfolgende 53-jährige Fahrer eines

BMW erkannte dies und bremste ebenfalls. Der dahinter befindliche

53-jährige Fahrer eines PKW Dacia bemerkte dies zu spät und fuhr auf,

wodurch er die vorausfahrenden PKW aufeinander schob. In der Folge

kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kam unterhalb einer

Böschung in einem Graben zum Stehen.

Drei Personen erlitten leichte Verletzungen, in jedem Fahrzeug

jeweils eine weibliche Mitfahrerin. Alle Fahrzeuge mussten durch

Abschleppdienste geborgen werden. Der Sachschaden beträgt ca. 14.000

EUR.

Zur Durchführung der Rettungs- und Bergemaßnahmen war die B 110 für

ca. zwei Stunden voll gesperrt, was erhebliche Auswirkungen auf den

Reiseverkehr zur Insel Usedom hatte.



