POL-NB: Nachmeldung zur Pressemitteilung: Polizeieinsatz mit Warnschussabgabe in Malchin

Malchin (ots) - Am 29.06.2019, um 04:52 Uhr, veröffentlichte das

Polizeipräsidium Neubrandenburg die Pressemitteilung zu einem

Polizeieinsatz in Malchin, bei dem die eingesetzten Polizeibeamten

mehrere Warnschüsse gegenüber zwei Tatverdächtigen abgeben mussten.

Im Zuge des Einsatzes und den Ermittlungen vor Ort wurde ein

61-Jähriger tot aufgefunden.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4310162



Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kann in enger Abstimmung

mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ergänzend

mitgeteilt werden, dass die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg

zwischenzeitlich auf Hochtouren wegen des Verdachts eines

Tötungsdeliktes zum Nachteil des heute leblos aufgefundenen Mannes in

Malchin ermittelt. In diesem Zusammenhang wurde der 39-jährige

Tatverdächtige und sein 16 Jahre alter Sohn (das Alter wurde entgegen

der Veröffentlichung von 04:52 Uhr von 17 auf 16 korrigiert) auf

Entscheidung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg am Morgen des

29.06.2019 vorläufig festgenommen. Ebenso wurde die Obduktion des

verstorbenen 61-Jährigen angeordnet. Die Ermittlungen der

Kriminalpolizei dauern gegenwärtig an. Ein Ergebnis der Obduktion

wird erst in den nächsten Tagen zu erwarten sein.









