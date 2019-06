POL-NB: Fahrradfahrer wird bei Unfall in Trassenheide verletzt

Heringsdorf (ots) -



Am 29.06.2019 gegen 10:15 Uhr ereignete sich in der Trassenheider

Kampstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW.

Der 51-jährige Fahrer eines VW beabsichtigte, aus der Straße Am Walde

nach rechts in die Kampstraße einzubiegen. Der aus der Gegenrichtung

kommende 76-jährige Radfahrer beabsichtigte, nach links abzubiegen

und geriet dabei zu weit in die Fahrbahnmitte. Es kam zum

Zusammenstoß, wobei der Radfahrer auf die Motorhaube und Frontscheibe

des PKW fiel.

Der Radfahrer wurde am Kopf verletzt und durch Rettungskräfte in das

Wolgaster Krankenhaus verbracht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR.



